Neva surpreende por sua beleza, mas desaponta por sua simplicidade

Jogo indie encanta com sua arte e trilha sonora emocionantes, mas sua jogabilidade simples e repetitiva limita o impacto da narrativa poderosa e a conexão com os personagens

"Neva" é uma obra-prima visual e sonora desenvolvida pelo Nomada Studio, o mesmo estúdio por trás de Gris. Assim como seu predecessor, "Neva" é um jogo que encanta pela sua estética, mas que peca pela simplicidade em sua jogabilidade. Desde o momento em que você inicia a jornada ao lado da protagonista Alba e seu companheiro lobo, o jogo te transporta para um mundo em que a natureza e suas transformações ditam o ritmo, utilizando uma narrativa silenciosa, mas poderosa, que evoca memórias de filmes como "Princesa Mononoke".

O visual é o primeiro aspecto que impressiona. Cada cenário parece ter sido pintado à mão, com uma paleta de cores que varia de acordo com as estações do ano. O mundo de "Neva" é lindo, mas também devastado por uma corrupção que transforma suas paisagens exuberantes em lugares sombrios e decadentes. O contraste entre essas duas realidades prende a atenção e faz o jogador sentir o peso da missão de Alba. No entanto, apesar de toda essa beleza, ocasionalmente, as áreas mais escuras podem dificultar a clareza visual, confundindo o jogador sobre quais elementos do cenário são perigosos ou apenas parte da ambientação.

A trilha sonora, composta pelo grupo Barcelona-based Berlinist, complementa essa experiência visual de forma impecável. Cada faixa parece dialogar diretamente com as emoções do jogador, amplificando a sensação de perda e renovação conforme a narrativa progride. O som dos passos de Alba na neve ou o ruído abafado de criaturas espreitando à distância adicionam uma camada de profundidade, tornando a imersão ainda mais intensa.