Morre cineasta paraibano Vladimir Carvalho aos 89 anos; saiba mais

Integrante do movimento "cinema novo", cineasta paraibano Vladimir Carvalho morreu aos 89 anos de idade após sofrer um infarto

Morreu nesta quinta-feira, 24, o diretor e cineasta paraibano Vladimir Carvalho aos 89 anos de idade. A informação foi confirmada pela família do artista à TV Globo. Conforme o Correio Braziliense, Vladimir morreu em decorrência de um infarto.

O cineasta estava internado desde o início de outubro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Santa Helena, em Brasília, após sofrer um infarto e ser entubado. Segundo o noticiário, o paraibano deu início à hemodiálise e estava com previsão de receber alta da UTI em breve. No entanto, os rins de Vladimir Carvalho pararam de funcionar.

Nascido em 31 de janeiro de 1935 na cidade de Itabaiana, no estado da Paraíba, o cineasta iniciou sua trajetória artística ainda durante a faculdade ao conhecer o também diretor Glauber Rocha (1939-1981) e integrar o movimento “Cinema Novo”.