Nova marca de moda abre portas na PI e celebra ícones de Fortaleza

O espaço Iracemar é, na verdade, uma extensão do Ateliê da Sil . Existente desde os anos 1990 no número 660 da Rua dos Tabajaras, Sil criou o ateliê e promoveu a circulação de diversas marcas autorais. Há 30 anos, quando Sil se instalou no espaço, a loja chamava-se Odisséia. Hoje, após mudanças que acompanham também as transformações da Praia de Iracema, Silvânia de Deus segue utilizando seu espaço físico para agregar arte, cultura e gastronomia .

Uma fusão entre esses dois mundos foi experienciada no lançamento da marca OcO Club , no espaço Iracemar, centro multicultural idealizado pela estilista Silvânia de Deus, que há três décadas é nome de destaque na moda autoral cearense.

A chegada da marca se soma às criações das estilistas Silvânia de Deus e Cândida Lopes, às joias de Cláudio Quinderé e Ruby Yallouz (RJ), além dos acessórios da Kuenda (MG) e Camila Romero (SP). Mais do que roupas, a OcO Club cria peças que unem as linguagens da moda e da arte para gerar conexões e fortalecer a identidade local, “despertando um sentimento de pertencimento a algo maior, como um clube”.

“Acho que a OcO é uma marca de moda jovem, mas que comunga com o que faço, porque sua essência traz um DNA praieiro que se comunica com esse nosso lugar de povos do mar. Com suas estampas que falam da Praia de Iracema, é uma marca que se propõe a fazer a cidade olhar para suas belezas com um olhar mais poético. Isso tem uma relação direta com o que faço aqui”, conta Silvânia.

O lançamento da marca, realizado no último sábado, 19, aconteceu em um momento em que diversas discussões estão sendo feitas a respeito do entorno da Praia de Iracema. Com o anúncio da realização da CasaCor 2024 nas proximidades, a estilista acredita que o evento será uma soma, e espera que traga ainda mais oportunidades e encontros.