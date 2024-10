Projeto Pôr do Sol ocorre na Ponte dos Ingleses neste domingo, 20

Felipe Adjafre e Dj saxofonista TLSAX se apresentam no Projeto Pôr do Sol deste domingo, 20 de outubro (20/10)

Neste domingo, 20, haverá programação do Projeto Pôr do Sol, na avenida Beira Mar, com a participação dos músicos Felipe Adjafre e o Dj saxofonista TLSAX

No repertório, os artistas vão realizar apresentação com canções populares brasileiras.

A apresentação, a partir das 17 horas, será na Ponte dos Ingleses.