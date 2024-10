Domingo Maior hoje 20/10/24: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje (20/10/24). Longa está previsto para começar às 00h05min, após de "Tô Nessa", na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 20 de outubro de 2024 (20/10/24), na programação da TV Globo, às 00h05min (horário de Brasília) de domingo. Trata-se de "Rainhas do Crime". Longa-metragem será exibido logo depois de "Tô Nessa".

Nos anos 1970, Kathy, Ruby e Claire são pegas de surpresa quando seus maridos, líderes da máfia irlandesa em Nova York, vão presos. Sem saída, elas tomam o trono e passam a comandar Hell's Kitchen.

Filme do Domingo Maior hoje, 20



Rainhas do Crime



Quando: na madrugada desta segunda, 21/10/24, às 00h05min



na madrugada desta segunda, 21/10/24, às 00h05min Onde: canal aberto da Globo

