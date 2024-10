Festival no Crato abre inscrições para oficinas gratuitas em arte

5º Festival Sérvulo Esmeraldo 95 está com inscrições abertas para oficinas gratuitas com artistas de renome

Com o tema Venha Somar, o evento também realizará masterclasses, bate-papos na web e vivências ambientais e culturais no Cariri cearense.

As inscrições para as atividades podem ser feitas até o dia 21 de outubro. O resultado da seleção será divulgado em 23 de outubro através dos perfis do Instituto Sérvulo Esmeraldo e do Centro de Artes Reitora Maria Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau , URCA, nas redes sociais.

Entre 28 de outubro a 3 de novembro, a 5ª edição do Festival Sérvulo Esmeraldo (FSE) promove residências, exposições, oficinas e outras formações com artistas brasileiros no Crato.

As formações que compõem a programação são "Cordão do Jaraguá e Companhia", sobre educação ambiental, com Rivane Neuenschwander (MG); "Formação e semiótica", sobre o corpo como inflexão e expansão cultural, com Berna Reale (PA); "Pau de Arara", com a construção coletiva de obra juntamente com Siron Franco (GO); "Sedimentos da Memória: Uma arqueologia invertida do Cariri", sobre que parte dos vestígios e sedimentos encontrados no Geopark Araripe, ministrada por Pedro Motta (MG) com Kátia Lombardi (MG).

Ativista goiano apresenta exposição-denúncia “Terra Profanada”

O ativista goiano Siron Franco realizará a exposição individual "Terra Profanada" no Centro Cultural do Araripe, no Largo da RFFSA. A instalação potente e de grande impacto ficará em cartaz de 28 de outubro a 30 de novembro.

Siron usa a arte para denunciar o genocídio dos povos originários.