Cuca Mondubim recebe espetáculo circense gratuito sobre erro

Cuca Mondubim recebe espetáculo circense gratuito que aborda a ludicidade em torno do erro; evento é voltado ao público jovem e adulto

Na próxima quinta-feira, 17, o Teatro do Cuca Mondubim recebe o espetáculo circense “Errorista Remix”, do artista Manguezil.

A montagem aborda uma experiência lúdica em torno do “erro”, com uma sessão de acrobacia aérea em corda lisa e equilíbrio sobre as mãos.

A obra também traz desmontagem de textos e relatos pessoais do intérprete para ilustrar a prática circense como um fazer periférico.