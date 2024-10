Domingo Maior hoje 13/10/24: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje (13/10/24). Longa está previsto para começar às 00h05min, após de "Tô Nessa", na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 13 de outubro de 2024 (13/10/24), na programação da TV Globo, às 00h05min (horário de Brasília) de domingo. Trata-se de "Batman: O Cavaleiro das Trevas". Longa-metragem será exibido logo depois de "Tô Nessa".

Em Batman: O Cavaleiro das Trevas, Bruce Wayne continua sua luta contra o crime em Gotham City, mas enfrenta um novo e perigoso inimigo: o Coringa, um anarquista imprevisível que espalha o caos pela cidade. Enquanto tenta deter o vilão, Batman forma uma aliança com o promotor público Harvey Dent e o tenente James Gordon. No entanto, o Coringa coloca todos à prova, forçando Batman a confrontar seus próprios limites e a sacrificar aquilo que mais valoriza para salvar Gotham. O filme é um intenso confronto entre ordem e caos, com uma performance icônica de Heath Ledger como o Coringa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Filme do Domingo Maior hoje, 13



Batman: O Cavaleiro das Trevas



Quando: na madrugada desta segunda, 14/10/24, às 00h05min



na madrugada desta segunda, 14/10/24, às 00h05min Onde: canal aberto da Globo

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui