'Diablo IV' retoma batalha do bem contra mal em 'Vessel of Hatred'

Primeira expansão do aclamado RPG expande o universo do game, com mais imersão, modos de jogo e gráficos impressionantes

Controlar o Natispírito é uma experiência diferente das classes originais do game, mas igualmente gratificante. O novo avatar permite que os jogadores escolham entre quatro espíritos animais – Águia, Jaguar, Gorila e Centopeia – cada um oferecendo habilidades e estilos de jogo distintos e interessantes. A combinação dessas habilidades permite criar builds personalizadas que se adaptam a diferentes estilos de jogo, ao invés de forçarem o jogador a aprender o “jeito certo” de jogar com o novo personagem. Por exemplo, optar pela mobilidade do Jaguar e a resistência do Gorila pode resultar em um personagem ágil e durável.

A história continua diretamente após os eventos do jogo base, seguindo a jornada de Neyrelle e o conflito crescente com Mephisto. Embora a narrativa não tenha o mesmo impacto que a saga de Lilith, ela oferece momentos intrigantes e expande o universo de "Diablo" de maneira satisfatória. O enredo lembra clássicos do gênero RPG de ação, onde a luta entre o bem e o mal é permeada por tons de cinza, semelhante a jogos como "Path of Exile".

Os gráficos de "Diablo 4" sempre foram um ponto forte, e "Vessel of Hatred" mantém essa qualidade intacta, adicionando novos tons e cores. A nova região de Nahantu é rica em detalhes, com florestas densas e paisagens sombrias que contribuem para a atmosfera do jogo. A clareza dos visuais facilita a distinção entre aliados e inimigos, mesmo nas batalhas mais caóticas, o que promove uma experiência de jogo ainda mais agradável do que a da versão original do título. A performance se mantém estável, mesmo com múltiplos efeitos especiais na tela, garantindo uma experiência imersiva.

O design de som é igualmente impressionante. Os efeitos sonoros incrivelmente realistas dos ataques e habilidades aumentam significativamente a imersão no jogo, criando uma experiência auditiva envolvente que complementa a jogabilidade. Ao mesmo tempo, a trilha sonora ambienta perfeitamente o clima sombrio e misterioso de Sanctuary, ajudando a estabelecer uma atmosfera tensa e intrigante. Os rugidos ameaçadores dos monstros e o som metálico impactante das armas contribuem de maneira eficaz para a tensão crescente durante as batalhas, sem se tornarem cansativos ou repetitivos, o que é um desafio comum em muitos jogos. Essa atenção meticulosa aos detalhes sonoros realmente eleva a qualidade do jogo como um todo.

Em relação à rejogabilidade, a expansão se destaca ao apresentar novos modos, como o "Kurast Undercity" e o "Dark Citadel". Essas novidades trazem desafios que promovem a colaboração em equipe e a necessidade de estratégias, aumentando consideravelmente a duração do jogo. Ademais, o novo sistema de Runas e a opção de recrutar mercenários acrescentam dimensões extras ao gameplay, enriquecendo a experiência geral.