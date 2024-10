Com boa inovações, EA Sports FC 25 resgata o melhor do antigo Fifa

“EA Sports FC 25” foi lançado com a promessa de elevar ainda mais um dos simuladores de futebol mais respeitáveis atualmente. Para os jogadores de longa data, é como rever um velho amigo, mas agora com um novo nome. Afinal, existem aqueles que ainda não se adaptaram à mudança e continuam se referindo ao título pelo seu nome anterior, “Fifa”.

Ao iniciar uma partida, a familiaridade é imediata. O controle do jogo continua fluido, com algumas mudanças pontuais na jogabilidade. Uma novidade interessante é a velocidade das partidas, que agora estão mais cadenciadas, exigindo precisão nos passes. Aumentaram também as interceptações, obrigando o jogador a pensar rápido e ajustar a tática em tempo real. Isso adiciona uma camada extra de realismo, mas pode ser frustrante para quem estava acostumado com a agilidade dos tempos do “Fifinha”. Parece que até o jogo resolveu dar uma pausa na correria e apreciar mais o toque de bola.

A maior inovação do jogo vem com o FC IQ, um sistema tático que oferece mais flexibilidade ao jogador. A possibilidade de criar formações híbridas e definir papéis específicos para cada jogador tornam a experiência mais próxima da realidade do futebol moderno. Embora o sistema seja atraente para quem gosta de detalhar estratégias, ele pode confundir jogadores mais casuais, especialmente pela limitação de opções em alguns momentos.