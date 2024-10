Grupo do Mondubim arrecada recursos para construção de teatro

Localizado no bairro Mondubim, o Matinê: Espaço de Expressão e Cuidado lança campanha para reforma e melhorias do teatro Crédito: Niepson Melo/Acervo pessoal

Localizado no bairro Mondubim, o Matinê: Espaço de Expressão e Cuidado iniciou uma campanha de arrecadação para a reforma e compra de equipamentos para a sala de teatro. Com atividades iniciadas em julho deste ano, a casa promove ações voltadas para a produção artística e multidisciplinar de crianças, adolescentes e famílias de toda a região da comunidade do Parque Santana. Niepson Melo, ator, palhaço e um dos responsáveis pelo estabelecimento, detalha que, no local, as crianças e jovens possuem contato com atividades de desenvolvimento social e cultural, além de realizarem cursos de formação para educadores e profissionais da área da educação.

Entre as nossas principais atividades estão os cursos de teatro, balé e musicalização infantil, assim como reforço escolar e psicoterapia para crianças e adolescentes", lista o artista, acrescentando as oficinas de pintura, slime, massinha, modelagem com argila, criação de brinquedos e objetos com papelão, desenho e pintura em diferentes técnicas. No objetivo de ampliar a promoção da arte e fortalecer o contato das crianças com as diversas linguagens artísticas, a equipe profissional é formada por Daiane Serpa, professora de balé; Gabriel Damasceno, professor de música; Lena Marques, psicóloga clínica e escolar; e Lareska Marques, pedagoga e pós-graduanda em psicopedagogia; além de Niepson Melo. São eles que promovem uma campanha de arrecadação para melhorias do teatro.

"Nossa prioridade será a montagem do palco, com a compra de luzes de teatro e cortinas. Isso vai transformar o espaço e nos permitir oferecer ainda mais qualidade nas apresentações e eventos culturais", explica o ator.

Nos dias 26 e 27 deste mês, o grupo Os Plautos realiza uma apresentação beneficente da peça “Diabo a Dois”. Com ingressos no valor de R$ 15 – que inclui a entrada no evento e “coxinha com pitchulinha” – a renda arrecadada será destinada para a reforma do teatro da Matinê.