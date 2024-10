Workshop Guia Vida&Arte aborda bastidores do jornalismo cultural

Workshop Guia Vida&Arte aborda a produção do projeto que indica espaços e programações de lazer para crianças e famílias Crédito: FERNANDA BARROS

O Grupo de Comunicação O POVO realizará um workshop do Guia Vida&Arte, material lançado a partir de julho deste ano com dicas de espaços e programações culturais de Fortaleza e região metropolitana. O encontro acontece no auditório da Academia do Professor Darcy Ribeiro no dia 14 de outubro, às 9 horas. Baseadas no projeto lançado em três edições impressas e em matéria online no Canal Vida&Arte, as conversas abordam os bastidores da produção e a importância da ocupação de espaços de lazer de Fortaleza e Região Metropolitana. A inscrição é gratuita e pode ser realizada pelo site do Sympla. "Temos como base a apresentação das sessões do Guia, explicando que a Cidade é múltipla. Conseguimos ocupá-la de diversas formas, desmistificando a questão de que você precisa de muito para se divertir. Queremos apresentar toda a diversidade cultural da nossa cidade", ressalta Larissa Viegas, coordenadora editorial do Guia Vida&Arte.