Max, Netflix e Globoplay: veja lançamentos da semana no streaming

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para as estreias de "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral" e "Rensga Hits! - Temporada 2", confira as opções que foram lançadas esta semana!

Netflix



Na década de 1980, no interior do Ceará, a popularização da TV obriga Francisgleydisson a fechar seu adorado Cine Holliúdy e se mudar para a casa da sogra, ao lado da esposa Maria das Graças e do filho Francin. Depois de passar por uma experiência alienígena, ele tem a ideia de rodar um longa-metragem de ficção científica em que Lampião enfrenta os seres extraterrestres. Para realizar a empreitada, ele consegue o apoio do prefeito Olegário e de sua esposa Justina, candidata às próximas eleições.