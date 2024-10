Amir Haddad lamenta morte de Emiliano Queiroz: 'Grande amigo'

Diretor e teatrólogo mineiro Amir Haddad tinha "intensa relação" de amizade com Emiliano Queiroz e lamentou a morte do ator cearense

O ator, diretor e teatrólogo mineiro Amir Haddad, 87, lamentou a morte do ator cearense Emiliano Queiroz, que faleceu na manhã desta sexta-feira, 4, aos 88 anos. Os artistas, por mais que não estivessem tão próximos, tiveram “intensa relação” de amizade.

Um dos pilares do teatro brasileiro, Haddad foi um dos fundadores do Teatro Oficina. Em sua análise, Emiliano Queiroz era nome “muito forte do cenário cultural do Brasil” e “fará muita falta”. “Será uma ausência sentida na vida cultural do País”, disse em entrevista por telefone ao Vida&Arte.

