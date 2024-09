Morre Kris Kristofferson, ator e cantor de country, aos 88 anos

Nascido no estado do Texas, em 22 de junho de 1936, Kris Kristofferson iniciou sua trajetória artística na década de 1960, tendo ganhado, nos anos seguintes, prêmios importantes da música country nos EUA.

“Somos todos muito abençoados por nosso tempo com ele. Obrigado por amá-lo todos esses anos, e quando você vir um arco-íris, saiba que ele está sorrindo para todos nós”, recordou a declaração assinada por Lisa Meyers, esposa de Kris; os filhos Tracy, Kris Jr., Casey, Jesse, Jody, John, Kelly e Blake e netos.

O ator e cantor Kris Kristofferson morreu no sábado, 28, aos 88 anos de idade. A informação foi confirmada pela família do artista ao noticiário estadunidense, detalhando que Kris morreu “pacificamente” em sua residência .

Cantor e compositor, Kris teve suas canções regravadas por diversos artistas, como Janis Joplin, Johnny Cash e Gladys Knight. O músico chegou a ganhar o Grammy três vezes. Em 2014, recebeu o Grammy Lifetime Achievement Award, honraria que celebra o “conjunto da obra” de determinado artista.

Como ator, Kristofferson integrou o elenco dos filmes “Alice Doesn't Live Here Anymore” (1974), “O Portal do Paraíso” (1980), “Millennium” (1989), “Ameaça Subterrânea” (1997), “Blade” (1998-2004), “Planeta dos Macacos” (2001) e “Canção do Coração” (2012).

Um dos seus papéis mais marcantes foi como John Norman Howard em “A Star Is Born” (1976), no qual contracenou ao lado de Barbra Streisand.