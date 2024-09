Morre Gavin Creel, estrela da Broadway, aos 48 anos

O ator e cantor Gavin Creel morreu nesta segunda-feira, 30, aos 48 anos de idade. A informação da morte do artista foi confirmada por Alex Temple Ward, seu companheiro e também ator, ao noticiário estadunidense.

Considerado estrela do teatro musical e nome referência da geração atual da Broadway, Gavin Creel iniciou a carreira nos anos 2000.

Participando do elenco dos espetáculos “Thoroughly Modern Millie” (2002), “Hair” (2009) e “The Book of Mormon” (2015), o ator conquistou o Tony Award, em 2014, com “Hello, Dolly!” e um Grammy, em 2022, com “Into the Woods”.