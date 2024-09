Domingo Maior hoje 29/09/24: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de aventura vai passar no Domingo Maior hoje (29/09/24). Longa está previsto para começar às 01h35min, após de "Rock in Rio: Melhores Momentos", na programação da TV Globo

Um filme de aventura vai passar no Domingo Maior no domingo, 29 de setembro de 2024 (29/09/24), na programação da TV Globo, às 01h35min (horário de Brasília) de domingo. Trata-se de "Maze Runner: Prova de Fogo". Longa-metragem será exibido logo depois de "Rock in Rio: Melhores Momentos".

Após escapar do labirinto, Thomas e os garotos que o acompanharam em sua fuga da clareira precisam agora lidar com uma realidade bem diferente: a superfície da Terra foi queimada pelo sol e eles precisam lidar com criaturas disformes chamadas cranks, que desejam devorá-los vivos.

Maze Runner: Prova de Fogo

