Bienal Criança oferece espetáculos gratuitos em 6 cidades cearenses

Com cerca de 50 apresentações e entrada livre, a 3ª Bienal Criança idealiza uma circulação pelo Estado com espetáculos no mês de outubro

A abertura oficial acontece na cidade de Paracuru , na sexta-feira, 11, às 19 horas, no Teatro David Linhares. Em Trairi , acontece nos dias 11 e 12 na Escola de Ensino Fundamental Jonas Henrique de Azevedo. No dia 15, o percurso segue para São Gonçalo do Amarante , com apresentações no Ginásio Poliesportivo do CRAS.

Com esse projeto, a Bienal Criança tem a expectativa de alcançar crianças de bairros da periferia de Fortaleza e de cidades do interior do Estado. Através da cultura e da arte, se propõe na acessibilidade e inclusão de crianças neurodivergentes, pretas, indígenas ou que sejam alvo de discriminação por quaisquer meios.

A 3ª edição da Bienal Criança, parte da VIII Bienal Internacional de Dança do Ceará De Par em Par, está programada para acontecer de 11 a 26 de outubro . A programação engloba uma pluralidade de espetáculos de dança, oficinas, palestras, workshops, seminário, mostra de vídeos, dentre outras. O evento seguirá percurso por Fortaleza, Paracuru, Trairi, São Gonçalo do Amarante, Pacatuba e Juazeiro do Norte. Sempre com acesso gratuito.

A programação acontece também em Pacatuba, tendo como palco o Sobrado da Abolição e a Praça Mais Infância, ambos no Centro de Pacatuba, e o Centro de Artes e Esporte Unificado, no bairro Jereissati III, nos dias 21, 23, 24 e 26 de outubro. E nos dias 24 e 25, em Juazeiro do Norte, no CCBNB Cariri.

Bienal Criança em Fortaleza

Em Fortaleza, a Bienal Criança se concentra nos Cucas (José Walter, Jangurussu, Mondubim, Pici e Barra do Ceará), entre 18 e 26 de outubro. Alguns espetáculos terão lugar na Praça do Ferreira, na calçada do Theatro José de Alencar, e apresentações nos palcos do Theatro José de Alencar, do Teatro B. de Paiva (Hub Cultural Porto Dragão) e do Teatro Dragão do Mar.

Nessa edição, dois convidados internacionais vão se apresentar ao ar livre. Da França, campeão francês e vice-campeão mundial, Vincent Warin, com uma apresentação acrobática e de dança, para BMX e violoncelo, “L’Homme V.” da Cie 3.6/3.4. A vinda da companhia é efeito de uma relação bilateral da Bienal com a França, que deverá se expandir com outras ações em 2025, ano do Brasil na França.