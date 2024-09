Dragão recebe batalha de rima valendo vaga na final nacional em SP

Red Bull FrancaMente 2024 acontece no Centro Dragão do Mar e reúne MCs de todo o País em busca da classificação

Entre os competidores selecionados para a seletiva estão Acuca, Alice Gorete, Cifrasol, Gomes, Kôda, Martin, Mentira, Morango Kush, Ninja, Nito, Novak, Phl, Slaik e Tonhão. Para aquecer as batalhas, dois convidados especiais também vão marcar presença: Willy, vencedor da Batalha Terceiro Round (Bahia); e MC Vitu, campeão da Batalha do Trombone (Pernambuco).

No evento comandado pelo host Laricio Gonzaga e ao som dos beats do DJ Flip Jay, os participantes terão que mostrar habilidades como improviso, musicalidade, construção lírica e conteúdo . Apenas quatro dos 16 participantes desta etapa vão se classificar para a final nacional.

Fortaleza será palco da primeira seletiva da competição de rimas Red Bull FrancaMente 2024 . O evento, que é gratuito e aberto ao público, acontece neste domingo, 29 de setembro, a partir das 18 horas, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A seletiva cearense será a porta de entrada para 16 MCs que disputarão uma vaga na final nacional em São Paulo, marcada para outubro.

A seletiva segue o formato de batalhas "mata-mata", e tanto os semifinalistas quanto os finalistas garantirão uma vaga na decisão nacional. Após Fortaleza, a competição segue para São Paulo, onde acontecem as duas últimas seletivas. A final brasileira acontece no dia 18 de outubro no Espaço Usine, em São Paulo, com entradas gratuitas disponíveis no site EventBrite.

Red Bull FrancaMente 2024 - Seletiva Fortaleza



Quando: domingo, 29, às 18 horas



domingo, 29, às 18 horas Onde: Centro Dragão do (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



Centro Dragão do (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Entrada gratuita



Mais informações: site oficial

