Musical sobre Clara Nunes, com Vanessa da Mata, chega a Fortaleza

Espetáculo sobre Clara Nunes traz Vanessa da Mata vivendo a sambista e celebrando as tradições religiosas brasileiras

O musical “Clara Nunes - A Tal Guerreira” retoma a programação nos dias 18, 19 e 20 de outubro no Cineteatro São Luiz. Idealizadora do projeto, Vanessa da Mata incorpora a personagem de Clara Nunes, sambista brasileira que, se estivesse viva, teria completado 82 anos nesse ano. A peça ainda aborda temas como a obra musical afro-brasileira, o preconceito étnico-racial e a intolerância religiosa.

Com texto por André Magalhães e Jorge Farjalla, o espetáculo conta a trajetória da personalidade que foi considerada uma das maiores e melhores intérpretes do País. Clara Nunes foi a primeira cantora brasileira a vender mais de cem mil cópias de um disco, e considerada pela revista Rolling Stones como a nona maior voz da música popular brasileira. Suas músicas exaltavam as tradições da afrobrasileiras, desde a música até a religiosidade.

O cenário da peça toma forma entre o plano físico e o espiritual, e guiada por sua amiga Bibi Ferreira, e pelos Orixás, Clara atravessa esses dois mundos refletindo sua própria vida em um ambiente carnavalesco. É possível adquirir os ingressos pela Sympla ou pela bilheteria física do teatro São Luiz.