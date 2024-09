Morre Noélio Mendes, pioneiro na arte transformista no Ceará

Morreu na segunda-feira, 23, o dublador e transformista Noélio Mendes, aos 58 anos de idade. A informação foi confirmada pela Secretaria da Diversidade do Ceará em comunicado publicado no Instagram.

“Sua habilidade única de emocionar o público, reinventando-se constantemente, lhe garantiu um lugar eterno na memória de todos que tiveram o privilégio de assistir a seus espetáculos”, relembrou o órgão na postagem.

Considerado pioneiro na arte transformista no Estado, Noélio tinha uma carreira de mais de 25 anos no ramo. Com suas apresentações de dublagem, o cearense realizou espetáculos que marcaram a comunidade cearense LGBTQI+.