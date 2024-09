Cultura de paz é tema de debate promovido pelo O POVO; Gratuito

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) realiza nesta quarta-feira, 25, um debate sobre a promoção da cultura de paz e os desafios no combate ao discurso de ódio na sociedade.

Com início às 14 horas, o evento ocorre no Espaço O POVO de Cultura e Arte, com entrada gratuita. As inscrições estão abertas na plataforma Sympla e dão direito a certificado de participação.

