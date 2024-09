Disney+, Max e Netflix: veja lançamentos da semana no streaming

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para as estreias de "As Três Filhas" e "Agatha Desde Sempre - Temporada 1", confira as opções que foram lançadas esta semana!

Netflix



Um retrato instigante, divertido e emocionante de uma dinâmica familiar estrelando Carrie Coon, Natasha Lyonne e Elizabeth Olsen como irmãs que se reencontram para cuidar do pai doente.