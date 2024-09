Evento voltado para a indústria de jogos eletrônicos chega a Fortaleza

A escolha de Fortaleza como uma das cidades do evento mostra o crescimento da indústria de games no Ceará. Nos últimos anos, o Estado teve um aumento de 500% no número de empresas na área. O faturamento saltou de menos de R$1 milhão para mais de R$7 milhões. Esse avanço é resultado de um ecossistema diverso, com startups inovadoras, universidades e profissionais talentosos.

A Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames), junto com o Brazil Games e em parceria com a ApexBrasil, está realizando o Roadshow Brazil Games. Este é um evento itinerante que busca aproximar a associação e projetos de empresas desenvolvedoras de games em várias regiões do País. O evento vai passar por Porto Alegre em 16 de setembro, Brasília em 18 de setembro e chega a Fortaleza em 20 de setembro.

Recentemente, o governo do Ceará, através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) e outras entidades, participou da Gamescom 2024 Latam com uma delegação de 11 empresas cearenses. O objetivo foi promover o ecossistema de jogos do Estado tanto no mercado nacional quanto internacional, fortalecendo a posição do Ceará no mundo dos games.

Paulo Teles, gerente de Projetos da SDE, destacou as potencialidades do Estado na palestra "Conectando Oportunidades: Potencial de Desenvolvimento de Games no Ceará". Ele disse: "A sinergia entre a iniciativa pública e privada no Ceará é muito forte, o que possibilita um grande potencial de geração de negócios e desenvolvimento local".

Loana Russo, presidente da Ascende, reforçou a importância da participação cearense em eventos como a Gamescom Latam e o Roadshow. "Novas ideias para o desenvolvimento do nosso estado puderam surgir graças a essa integração", afirmou ela, agradecendo às instituições que possibilitaram a presença do Ceará nos eventos.