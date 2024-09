Star Trucker: Expandindo horizontes dos simuladores de caminhão

Game combina visuais impressionantes com desafios únicos. Mesmo com controles complexos e curva de aprendizado íngreme, consegue levar seu nicho às alturas

Aos amantes de simuladores de caminhão (e eles não são poucos), "Star Trucker" se apresenta como uma proposta no mínimo inusitada ao transportar a experiência de dirigir na estrada para o cosmos. Desenvolvido pelo estúdio Monster and Monster, o jogo captura a essência de títulos como Euro Truck Simulator e American Truck Simulator, adicionando as complexidades únicas do ambiente cósmico.



O enredo coloca o jogador no papel de Lucky-J, um caminhoneiro espacial enfrentando desafios de entregas e manutenção da nave. As missões fornecem contexto suficiente para manter o interesse, permitindo o desbloqueio de novas habilidades e áreas do sistema solar, o que contribui para um senso de progressão contínua.

A cabine da nave é detalhada e repleta de instrumentos, o que pode parecer intimidante no início. A curva de aprendizado é acentuada, mas dominar os controles resulta em uma sensação gratificante de progresso. A navegação espacial exige precisão no uso dos thrusters e atenção aos freios de ar para evitar colisões com detritos ou outros veículos. Embora haja suporte para controles tradicionais, o uso de mouse e teclado proporciona maior precisão nas manobras necessárias.