Ator Chad McQueen, de ‘Karate Kid’, morre aos 63 anos

O ator estadunidense Chad McQueen morreu na quarta-feira, 11, aos 63 anos de idade. A informação foi confirmada por Jeanie McQueen, esposa do artista, em comunicado enviado à imprensa internacional.

“É com o coração pesado que anunciamos o falecimento de nosso pai, Chad McQueen. Sua jornada notável como um pai amoroso para nós, junto com seu compromisso inabalável com nossa mãe, realmente exemplificou uma vida cheia de amor e dedicação”, escreveu a família em declaração à Variety.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Chad nasceu em 28 de dezembro de 1960, em Los Angeles, na Califórnia. Filho do também ator Steve McQueen, Chad decidiu seguir os passos do pai e iniciou na atuação na década de 1980.