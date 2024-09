Morre John Cassaday, quadrinista de ‘X-Men’, aos 52 anos

A trajetória de John na arte foi iniciada na década de 1990, com os quadrinhos de “Desperadoes”. Nascido em 14 de dezembro de 1971, no Texas, o artista integrou a equipe de ilustração das HQs de “Capitão América”, “Flash”, “Hulk”, “Jovens Titãs”, “Os Vingadores” e “Superman/Batman”.

“Meu irmão John faleceu. Por favor, mantenham eu e minha mãe em suas orações”, escreveu Robin. John era conhecido no universo geek por suas contribuições em histórias em quadrinhos que ganharam fama internacionalmente.

O desenhista e ilustrador John Cassaday morreu na segunda-feira, 9, aos 52 anos de idade. A informação foi divulgada por Robin Cassaday, irmã do quadrinista, em publicação em seu perfil no Facebook .

Seu destaque no gênero literário foi ao ilustrar as histórias em quadrinhos da série “Planetary” e em “Astonishing X-Men”. John Cassaday também trabalhou em HQs de “Star Wars”. A causa da morte do ilustrador não foi divulgada pela família.