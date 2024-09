Netflix, Paramount e Prime: veja lançamentos da semana no streaming

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para as estreias de "O Casal Perfeito" e "Magic Mike: A Última Dança", confira as opções que foram lançadas esta semana!

Netflix



Amelia Sacks está prestes a entrar para uma das famílias mais ricas de Nantucket por meio do casamento. A futura sogra, a famosa escritora Greer Garrison Winbury, não gosta dela, mas fez questão de não economizar no que promete ser o casamento mais luxuoso da temporada. Até que um corpo aparece na praia, trazendo segredos à tona e abrindo caminho para uma investigação que parece saída direto das páginas de um dos livros de Greer. De repente, todos são suspeitos.