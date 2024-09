Pinduca, o Rei do Carimbó, faz show em Fortaleza em setembro

Rei do Carimbó, Pinduca volta a Fortaleza para show especial no dia 13 de setembro no Sesc Fortaleza

Com uma carreira na música de mais de 50 anos, Pinduca traz para o evento suas composições que marcaram gerações, como “Sinhá Pureza”, “Garota do Tacacá”, “Meu Forrobodó”, “Carimbó Boliviano”, “Lenda do Guaraná” e outros sucessos.

Reconhecido como Rei do Carimbó, o artista paraense se apresenta na Capital durante as comemorações dos 78 anos de fundação do Serviço Social do Comércio (Sesc).

O cantor e compositor Pinduca vem a Fortaleza no dia 13 de setembro, uma sexta-feira, para apresentação especial no Sesc.

O evento ocorre na sede do Sesc Fortaleza, localizada no Centro, a partir das 19 horas. Além de Pinduca, o momento também contará com show do cantor e compositor Eduardo Forrozeiro, que vai animar o público com o melhor do forró tradicional.

Os ingressos para a apresentação de Pinduca em Fortaleza estão à venda no site Sympla, com valores de R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira). Beneficiários do Sesc possuem desconto no ingresso e pagam R$ 35.