Morre cantor e violonista gaúcho Pery Souza aos 71 anos

“Pery Souza se foi. Desejo muita paz a sua família. Pery fez parte da primeira formação do Almôndegas. Nos criamos juntos e foi um dos músicos mais talentosos com quem convivi. Que sigas bem, meu amigo, por onde quer que vás nesse universo”, escreveu Kleiton Ramil, músico e primo de Pery.

Natural do município de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, o artista lançou seu primeiro disco individual intitulado “Pery Souza”, em 1984, no qual trouxe composições junto a outros artistas da música gaúcha.

Entre suas inúmeras composições, Pery foi responsável pelas canções “Estrela Guria”, “Noite de São João”, “Pampa de Luz” e “Sonho Sideral”. Conforme o portal GZH, o músico estava internado em uma clínica em Porto Alegre em tratamento de Alzheimer.