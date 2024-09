Com belo visual, 'Age Of Mythology – Retold' peca na narrativa

"Age of Mythology: Retold" traz de volta um clássico dos jogos de estratégia em tempo real (RTS), agora com gráficos melhorados e algumas atualizações para se alinhar com as tendências atuais do gênero. É um título bastante aguardado por fãs do gênero e que desperta muita nostalgia, mas que também tem seus altos e baixos.

Os controles e comandos do jogo são bastante intuitivos e familiares, especialmente para aqueles que já têm experiência em RTS. Foram incluídos atalhos mais visíveis e comandos de autoexploração, o que torna a gestão de unidades e recursos muito mais fácil. No entanto, algumas mecânicas precisam de melhorias, como a prioridade dos aldeões, que às vezes optam por estratégias de coleta que podem surpreender o jogador. Uma recomendação é conferir as configurações e ajustá-las de acordo com a sua estratégia, pois isso pode aprimorar significativamente a experiência de jogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Gráficos e Som

Visualmente, "Age of Mythology: Retold" é deslumbrante. A atualização gráfica trouxe uma transformação significativa, revitalizando completamente a aparência das unidades e dos cenários do jogo. Essa melhoria eleva consideravelmente o nível de imersão da experiência de jogo, especialmente quando comparada às versões anteriores. Quanto à performance, em computadores de médio e alto desempenho, o jogo se mantém bastante fluido, mesmo durante grandes batalhas, praticamente isento de travamentos ou falhas visuais. O aspecto sonoro também merece destaque e é fundamental para garantir uma imersão completa. A dublagem em português do Brasil é de boa qualidade, embora apresente alguns pequenos deslizes. Os efeitos sonoros das unidades e das batalhas contribuem para criar uma atmosfera envolvente. O som é nítido e realista, aumentando a sensação de estar no controle de civilizações em épocas míticas.