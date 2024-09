Dança dos Famosos: coreógrafa Carlota Portella morre aos 74 anos

Morre a coreógrafa Carlota Portella, aos 74 anos. Crédito: Reprodução/Instagram/@portellacarlota

A coreógrafa Carlota Portella morreu em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, nesse sábado, 31 de agosto, aos 74 anos. A escola de dança The Jazz, fundada por ela em 1982, confirmou a informação por meio de publicações em seu perfil da rede social Instagram. Ela sentiu dores no peito durante a madrugada por causa de um infarto. Carlota Portella era coreógrafa, dançarina, diretora artística e foi professora de grandes nomes da dança. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes homenageou a professora por meio de stories em seu perfil da rede social instagram. "Acordei neste sábado com a notícia da morte da Carlota Portella. Que triste. Por acreditar no que ela pregava, que quem dança é mais feliz, voltei para aulas de dança em 2013. Carlota dedicou sua vida à dança. Formou vários profissionais. Recentemente, resolveu parar para ter um pouco mais de tempo".

A atriz Claudia Mauro também prestou homenagem na rede social e revelou que foi aluna de Carlota desde os seus 13 anos. "Fiz grandes amigos, viagens, espetáculos, uma vida na dança ao seu lado, aprendizado imenso que carrego comigo, pra sempre”. Carlinhos de Jesus também homenageou a amiga. “Vai com Deus minha amiga, Papai do Céu te receba com muita luz enquanto aqui todos nós dançaremos sempre em tua homenagem e respeito!”



Daniella Perez, atriz e filha de Glória Perez, morta em 1992 num assassinato que chocou o país, foi dançarina profissional da escola de dança de Carlota Portella. Saiba mais sobre Carlota Portella Carlota Maria de Sanson Portella nasceu no Rio de Janeiro, em 1950. Ela tinha 6 anos de idade quando começou a estudar balé clássico. Morou e estudou em Paris e foi na Academie Internacionale de Dance que se apaixonou também pelo jazz. Retornando ao Brasil, concluiu no Ballet Dalal Achcar, localizado na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, a sua formação em dança (ballet clássico e jazz). Em 1976, foi fazer o curso de Animação e Administração cultural de Ballet, na Ópera de Paris, por meio da bolsa de estudos que ganhou da Unesco.

Decidiu fundar a companhia profissional Vacilou Dançou no ano de 1981. Já em 1982 abriu sua escola Jazz Carlota Portella, atualmente nomeada de The Jazz, que funciona no bairro do Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. A sua primeira turnê internacional foi feita em 1998, com 15 espetáculos em diversas cidades da Alemanha. Seus espetáculos percorreram todo o Brasil, além de países como Itália, México, Alemanha, França e Inglaterra. Ela se tornou uma grande referência em coreografia. Carlota Portella: prêmios, reconhecimento e Dança dos Famosos

Em 1986, Carlota Portella ganhou o Prêmio Momento Jovem pelo trabalho na Vacilou Dançou. No ano seguinte, recebeu moção da Câmara Municipal do Rio de Janeiro por “relevantes serviços prestados à arte da dança”.