Veja lista com 15 famosos que disputam as eleições em 2024

Artistas, influenciadores, celebridades e subcelebridades buscam vaga nas câmaras de suas cidades Crédito: Beatriz Ramos/Reprodução e @babusantana/@luisamel/@thammymiranda/reprodução

Em ano de eleições para prefeitos e vereadores, alguns famosos estão candidatos às câmaras municipais brasileiras nas eleições deste ano. As eleições estão agendadas para o dia 6 de outubro, com segundo turno para prefeito previsto para o dia 27 do mesmo mês. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre os 1.001 candidatos ao cargo de vereador de São Paulo que se registraram no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há nomes conhecidos da política, como o ex-ator e vereador paulista Thammy Miranda (PSD).

Alexandre Frota (PDT) Alexandre Frota já foi deputado federal, mas perdeu as eleições para deputado estadual em 2022, agora busca uma vaga na câmara dos vereadores de Cotia, no estado de São Paulo. Entre suas promessas estão o investimento em saúde e na segurança pública da cidade. Com bairros compostos pelas classes A e B paulistas, Cotia está, segundo o candidato, em entrevista ao portal F5, "abandonada e sofrendo com assaltos". Alexandre Corrêa (Avante) Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Corrêa, acusado por agressão à modelo, concorre a uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. A sua é campanha pautada na defesa dos “homens oprimidos e maltratados por suas esposas”, como destaca em suas redes sociais.

Babu Santana (PSOL) O quarto colocado na 20° edição do reality show Big Brother Brasil vai estrear nas disputas das eleições neste ano. O ator concorre a uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Com a candidatura, ele afirma buscar oportunidade de lutar pela arte e pela cultura, com foco nas periferias. Bebeto (PSD) Titular da equipe brasileira ganhadora do tetracampeonato da Copa do Mundo de 1994, o ex-atacante concorre a uma cadeira da Câmara do Rio. Bebeto já exerceu as atividades de deputado estadual entre 2011 e 2023. Dudu Camargo (Republicanos) O jornalista Dudu Camargo é outro estreante que quer se tornar vereador de São Paulo. Ex-apresentador de programas policiais do SBT, Dudu declarou à Justiça Eleitoral que não tem bens.

Kelly Santos (Podemos) Medalhista de bronze na Olimpíada de Sydney, em 2000, a ex-jogadora de basquete Kelly Santos disputa sua terceira eleição. A atleta nunca conseguiu um cargo eletivo com os resultados das últimas tentativas. Léo Áquilla (MDB) Ex -participante de A Fazenda, Léo Áquilla também busca conquistar um cargo na Câmara de São Paulo. A jornalista, com mais de 700 mil seguidores no Instagram, foi coordenadora de Políticas LGBT+ na secretaria de Direitos Humanos da prefeitura de São Paulo. Ela tem como proposta central criar a Casa Arco-Íris, um prédio de 24 andares voltado à população LGBTQIA+. Licurgo Spinola (PT) Conhecido pela atuação em telenovelas do início dos anos 2000 como “Malhação”, “A Indomada” e “Anjo Mau”, o ator Licurgo Spinola vai disputar a vereança de Curitiba. Candidato pela primeira vez, o artista não declarou patrimônio ao TSE.

Lúcia Gagliasso (PL) A mãe do ator Bruno Gagliasso e de Thiago Gagliasso, a chef de cozinha Lúcia Gagliasso vai concorrer pela primeira vez à Câmara do Rio pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Concorrendo à vereadora do Rio de Janeiro, ela é apadrinhada por Jair Bolsonaro e apoiada seu filho Thiago, deputado estadual e ativista de direita. Por meio das redes sociais, Lúcia defende como proposta a sua campanha a liberdade de expressão. Luísa Mell (União Brasil) Influenciadora e ativista do direito dos animais, Luísa Mell tenta o cargo de vereadora de São Paulo neste ano como estreante na política.