Odilon Wagner, influenciador paraibano, morre aos 24 anos

O apresentador e influenciador digital Odilon Wagner morreu nesta quinta-feira, aos 24 anos de idade. A informação do falecimento foi confirmada nas redes sociais por amigos do paraibano.

Nascido em Serra Redonda, município da Paraíba, o criador de conteúdo era conhecido nas redes sociais como o “Menino do Chocalho”. Atualmente comandava as coberturas das festas do “Maior São João do Mundo” em Campina Grande e somava mais de 130 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

“Não consigo acreditar! Meu parceiro de trabalho e meu amigo Odilon agora é saudade. Descanse em paz, que Deus te receba com todo amor que você merece!”, escreveu o humorista Lucas Veloso compartilhando um vídeo ao lado de Odilon.