Maria Rosa Rodrigues, 1ª mulher repórter fotográfica do O POVO, morre aos 66 anos

Maria Rosa Rodrigues, ciclista, fotógrafa e escritora. Rosa posa com sua câmera fotografia, também companheira de pedalada. Crédito: Thais Mesquita em 21/10/2021

A escritora, fotógrafa e educadora socioambiental Maria Rosa Rodrigues morreu nesta quinta-feira, 29, aos 66 anos de idade. Nascida no município de Sambaíba, no Maranhão, em 5 de agosto de 1958, Rosa foi a primeira mulher repórter fotográfica do O POVO. Radicada em Fortaleza, Rosa veio para a capital cearense “atrás da fotografia”, como ela mesmo recordou em entrevista ao O POVO em outubro de 2021. Na ocasião, a fotógrafa explicou que seu início como profissional se deu após fotografar o nascimento de um bebê em um ônibus. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Um dia, peguei um ônibus no Centro e vi aquele movimento dentro. Perguntei ao cobrador o que estava acontecendo e ele disse: ‘Tem um menino nascendo’. Passei na roleta na hora e fotografei. Foi capa do jornal no dia seguinte”, descreveu.

A foto em questão a levou a ser convidada por Demócrito Dummar (1945-2008) para trabalhar no Grupo de Comunicação O POVO. Foi então que Maria Rosa Rodrigues se tornou a primeira mulher repórter fotográfica do O POVO. “Eu conheço a Rosa desde o primeiro dia dela no Jornal”, afirma a jornalista Márcia Gurgel. A comunicadora que trabalhou no O POVO por 31 anos – tendo sido repórter, ombudsman e articulista – recorda que Maria Rosa era uma “mulher à frente do seu tempo” e lembra que ela sempre chegava no Jornal de moto. Foto: Arquivo pessoal Poesia de Maria Rosa Rodrigues

Líder comunitária e defensora da natureza, Rosa mantinha o projeto Eco Preservar, no qual atuava com crianças e adultos em atividades de preservação do meio ambiente e da vida sustentável. “Ela escrevia inúmeras poesias. No projeto, as crianças ilustraram os livros e era uma coisa linda”, conta Márcia Dias, amiga de longa data de Rosa. Totalizando 10 livros publicados, Dias comenta que a última obra da amiga foi sobre um rio em Balsas, no Maranhão, que estava poluído. “Rosa recebeu esse novo livro na sexta, 23. Ela esperava com muita ansiedade e conseguiu ver como ficou seu último trabalho”, conta.