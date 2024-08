Tarsila do Amaral: família confirma autenticidade de tela inédita

Inédita e autentificada, nova tela de Tarsila do Amaral é avaliada em R$ 60 milhões

Uma nova obra de Tarsila do Amaral foi revelada ao mundo e confirmada pela família da pintora brasileira. Desconhecida até então, o quadro inédito ganhou repercussão em meados de abril, quando foi exposto na feira de artes e design SP-Arte, em São Paulo.

Sob a guarda do galerista Thomaz Pacheco, da OMA Galeria, a tela, na ocasião, chegou a ser posta à venda por R$ 16 milhões, mas teve sua autenticidade negada por especialistas do mercado da arte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A veracidade da nova tela foi anunciada por Paola Montenegro, sobrinha-bisneta da artista e atualmente responsável pelo espólio deixado por Tarsila do Amaral, ao Jornal Nacional. No programa da Globo exibido na segunda-feira, 19, Douglas Quintale, perito e presidente do Comitê de Autenticação Tarsila S.A, certificou a autoria da obra inédita.