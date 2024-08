Domingo Maior hoje 18/08/24: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje (18/08/24). Longa está previsto para começar às 00h05min, após de "Fantástico", na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 18 de agosto de 2024 (18/08/24), na programação da TV Globo, às 00h05min (horário de Brasília) de domingo. Trata-se de "Kingsman: Serviço Secreto". Longa-metragem será exibido logo depois de "Estrela da Casa".

Eggsy é um jovem com problemas de disciplina que parece perto de se tornar um criminoso. Determinado dia, ele entra em contato com Harry, que lhe apresenta à agência de espionagem Kingsman. O jovem se une a um time de recrutas em busca de uma vaga na agência. Ao mesmo tempo, Harry tenta impedir a ascensão do vilão Valentine. Adaptação da série de quadrinhos criada por Mark Millar e Dave Gibbons.

Filme do Domingo Maior hoje, 18



Kingsman: Serviço Secreto

Quando: na madrugada desta segunda, 19/08/24, às 00h05min



na madrugada desta segunda, 19/08/24, às 00h05min Onde: canal aberto da Globo

