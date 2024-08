Assine e ganhe: O POVO lança promoção com a coleção de design exclusivo

Está no ar a promoção de assine e ganhe do O POVO. Assinando o plano anual impresso do jornal, os clientes ganharão um kit da Coleção Karawara, criada pelos designers do O POVO. A ação é limitada e valerá enquanto durar o estoque.

A coleção é inspirada no conceito “A Natureza vive em você” e celebra a conexão com a natureza e o cuidado com o meio ambiente. “Karawara” é uma palavra de origem tupi-guarani, e faz referência aos espíritos da floresta, e foi escolhida para nomear a coleção porque ressalta a importância da preservação e do respeito à natureza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O kit inclui ímãs (por Daniel Vasconcelos), caneca (por Gil Dicelli), mousepad (por Jansen Lucas e Moisés Santos) e almofadas (por Renata Viana).