Tela Quente hoje: qual filme vai passar segunda (12/08/2024)

Um filme de drama será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 5 de agosto (05/08/2024). A produção começa a partir de 22h25min, na TV Globo, após "Renascer". Com Dennis Quaid, "Eu Só Posso Imaginar" tem direção de Jon Erwin E Andrew Erwin.

Com uma trajetória difícil, Bart Millard vira vocalista da banda MercyMe e compõe "I Can Only Imagine", canção que trata da relação com o pai e que foi sucesso mundial.

