Temperatura Máxima hoje, 11/08/24; filme de domingo na TV Globo

Um filme de aventura vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 11 de agosto de 2024 (11/08/24), às 12h30min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Liga da Justiça".

Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas, mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes - Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman, Cyborg e Flash -, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

