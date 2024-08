Bienal do Livro de SP divulga autores confirmados; veja os principais

Bienal do Livro de Sao Paulo confirma autores que estarão presentes no evento Crédito: Pexels / freestocks

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizada pela RX, está marcada para acontecer entre os dias 6 a 15 de setembro de 2024, no Distrito Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, na zona norte de São Paulo. Ao todo, a feira literária contará com a participação de 683 autores nacionais e 33 internacionais. Alguns dos destaques brasileiros incluem Mario Sérgio Cortella, Monja Coen, Thalita Rebouças, Ailton Krenak e Maria Adelaide Amaral. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre os internacionais, estão nomes como Jeff Kinney, autor de "Diário de um Banana"; Elma Van Vliet, criadora das coleções "Tesouros de Família"; e Hwang Bo-Reum, autora de "Bem-vindos à livraria Hyunam-dong".

Bienal do Livro São Paulo 2024: veja lista dos principais autores confirmados Jeff Kinney - Diário de um Banana



Elma Van Vliet - Tesouros de Família



Hannah Nicole Maehler - Assistente do Vilão



Lynn Painter - Melhor do que nos Filmes



Hayley Kiyoko - Girls Like Girls: Uma História de Amor entre Garotas



Hwang Bo-Reum - Bem-vindos à Livraria Hyunam-dong



John Scalzi -Guerra do Velho



Abby Jimenez - Para Sempre Seu



Carley Fortune -Depois Daquele Verão



Brittainy Cherry - O Ar Que Ele Respira



Mario Sergio Cortella - Qual é a Tua Obra?



Raul Juste Lores - São Paulo nas Alturas



Aguinaldo Silva - Roque Santeiro (telenovela)



Maria Adelaide Amaral - A Senhora das Velas (telenovela)



Stênio Gardel - A Palavra Que Resta



Ailton Krenak - Ideias para Adiar o Fim do Mundo



Monja Coen - O Sofrimento é Opcional



Thalita Rebouças - Fala Sério, Mãe!



Leonardo Guzzo - Il Prigioniero delle Ande (O Prisioneiro dos Andes)



Margarita García Robayo - Pequenas Coisas Lindas Para conferir a lista completa de autores convidados da Bienal Internacional do Livro de São Paulo de 2024, acesse o site do evento. Bienal do Livro São Paulo 2024: preços dos ingressos e onde comprar Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial da Bienal dos Livros São Paulo e estão com valores de R$ 35 a inteira e R$ 17,50 a meia entrada Desde a edição de 2022, quem comprar os ingressos com antecedência (até dia 5 de setembro, um dia antes do início do evento) recebe parte do valor de sua entrada de volta para usar em livros nos estandes da Bienal.