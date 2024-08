Plataforma exibe obras da cineasta Janaina Wagner; conheça a Colo

O texto e as imagens vão permanecer como arquivo do site após a data de encerramento da apresentação, mas os trabalhos na íntegra em formato de vídeo irão ser retirados da plataforma.

Alguns de seus projetos, como os curtas-metragens, não estão presentes na programação em vídeo, mas são discutidos de forma aprofundada no texto disponível na plataforma. O ponto central do trabalho de Janaina são as relações de limite, controle e contenção que o humano estabelece com o mundo.

“Particularmente, eu diria que todos os trabalhos em vídeo são interessantes, porque remontam ao começo da trajetória de Janaina no audiovisual. São obras principalmente de instalação, em múltiplos canais, que ganham uma outra camada de percepção ao serem assistidas na bidimensionalidade de uma tela de computador ou celular. Esses trabalhos estão todos na íntegra e abarcam mais de uma década de experimentação da artista”, explica o curador e diretor artístico da plataforma Colo, Pedro Azevedo.

Grande parte dos trabalhos de Janaina são compostos por materiais de arquivo público, envolvendo registros caseiros, propagandas institucionais e registros da internet. A artista retorce esses arquivos para apresentá-los em novos enquadramentos e contextos.