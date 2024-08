Morre Daniel Mastral, escritor e 'ex-satanista', aos 57 anos

O escritor e teólogo Daniel Mastral morreu no domingo, 4, aos 57 anos de idade. O autor foi encontrado morto em sua residência localizada na Aldeia da Serra, no município de Barueri, em São Paulo.

Daniel Mastral, nome artístico de Marcelo Agostinho Ferreira, era um teólogo e autor da trilogia “Filho do Fogo”, com primeira publicação lançada em 2018. Criador de conteúdo, com canal no Youtube que soma mais de 780 mil inscritos, Daniel afirmava ser "ex-satanista".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No início deste ano, o escritor revelou ter abandonado uma seita satanista para seguir no cristianismo após ter sido orientado a fazer uma sacrifício. A causa da morte do autor está sob investigação pela Polícia Civil do município paulista.