Domingo Maior hoje 04/08/24: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje (04/08/24). Longa está previsto para começar às 00h20min, após de "Capital Moto Week", na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 28 de julho de 2024 (04/08/24), na programação da TV Globo, às 00h20min (horário de Brasília) de domingo. Trata-se de "1917". Longa-metragem será exibido logo depois de "Capital Moto Week".

Django é um escravo liberto cujo passado brutal com seus antigos proprietários leva-o ao encontro do caçador de recompensas alemão Dr. King Schultz. Schultz está em busca dos irmãos assassinos Brittle, e somente Django pode levá-lo a eles. O pouco ortodoxo Schultz compra Django com a promessa de libertá-lo quando tiver capturado os irmãos Brittle, vivos ou mortos. Ao realizar seu plano, Schultz libera Django, embora os dois homens decidam continuar juntos.

Desta vez, Schultz busca os criminosos mais perigosos do sul dos Estados Unidos com a ajuda de Django. Dotado de um notável talento de caçador, Django tem como objetivo principal encontrar e resgatar Broomhilda, sua esposa, que ele não vê desde que ela foi adquirida por outros proprietários, há muitos anos. A busca de Django e Schultz leva-os a Calvin Candie, o dono de "Candyland", uma plantação famosa pelo treinador Ace Woody, que treina os escravos locais para a luta.