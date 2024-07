Banda Blitz faz show em Fortaleza em agosto; veja valores de ingresso

Com mais de 40 anos de história, banda Blitz faz apresentação em festa flashback no Centro de Eventos do Ceará

A banda Blitz retorna a Fortaleza para show no dia 31 de agosto, no salão Iguape do Centro de Eventos do Ceará. O grupo divide palco com o DJ Paulinho Leme que após o show reúne um repertório de hits das décadas de 1970 a 2000.

Os ingressos estão disponíveis no site do efolia com valores de R$80 (meia-entrada) e R$160 (inteira). Também há o ingresso solidário, no valor de R$90 junto a doação de um quilo de alimento não perecível. Os setores com mesas tem valores que variam de R$160 a R$680.

Intitulado como melhor festa flashback do Ceará, o evento promete relembrar as antigas décadas com as músicas que faziam sucesso na época. A abertura dos portões está prevista para as 20 horas, com o início do show da banda carioca para as 21h30min. Após a apresentação, a noite segue com a seleção do DJ Paulinho.