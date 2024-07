Inspirado na lei Maria da Penha, espetáculo aborda violência doméstica

Caixa Cultural apresenta espetáculo de dança inspirado na Lei Maria da Penha Crédito: Juan Porto/Divulgação

O espetáculo de dança “Penha - um ensaio sobre violência doméstica” se inspira na Lei Maria da para falar de violência contra a mulher. A obra cênica será apresentada dos dias 2 a 4 de agosto na Caixa Cultural Fortaleza. Os ingressos para a temporada estarão à venda a partir da sexta-feira, 26, no local.

Com concepção e direção-geral de Tais Vieira, o espetáculo se dá a partir da dança experimental, em uma narrativa não linear. A construção de movimentação, cenário, figurino, iluminação e trilha sonora são criações que envolvem todos os integrantes do Coletivo Flores.

O grupo tem uma linguagem cênica orientada pelas danças urbanas. Seus trabalhos se dão com narrativas coreográficas ligadas a temas sociais.



Após cada apresentação, será aberto um espaço para o debate com Tais Vieira e os intérpretes-bailarinos: Daniele Morethe, Josiane Sueiros, Lorena Bittencourt, Rafael de Souza e Renato Mota. Com objetivo de levar ao público a reflexão sobre a obra e os sentimentos causados após assisti-la. O momento contará com intérpretes de Libras para que mais pessoas possam participar. Oficinas e debates Além das apresentações e debates, o Coletivo Flores realiza, durante a temporada na Caixa Cultural Fortaleza, duas atividades formativas gratuitas, ambas seguidas de debate.

No sábado, 3, às 10 horas, o dançarino Renato Mota ministra a oficina "Consciência Corporal", destinada a pessoas de todas as idades, pessoas com e sem deficiência, profissionais da dança e de qualquer outra modalidade. Em seguida, Dilma Negreiros, diretora de produção do Coletivo Flores, conduz o debate sobre "Violência Doméstica e Mulheres com Deficiência".