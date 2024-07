Luigi’s Mansion 2 HD: Nostalgia e novos desafios no Switch

"Luigi’s Mansion 2 HD", a remasterização do clássico do Nintendo 3DS, chega ao Switch prometendo reviver a nostalgia com um toque de novidade no departamento visual e jogabilidade adaptada. Lançado originalmente em 2013 como "Luigi’s Mansion: Dark Moon", o jogo foi um sucesso pela sua abordagem divertida e leve ao gênero de aventura com elementos de terror. Agora, no Nintendo Switch, o título embarca em uma plataforma mais potente e versátil, mas será que consegue se atualizar após dez anos do seu lançamento original?

A narrativa do game acompanha Luigi, que é chamado novamente pelo Professor E. Gadd para capturar fantasmas hostis devido à destruição da Dark Moon. O jogo segue a tradição dos títulos da franquia Mario, focando mais em ação e exploração do que em uma trama complexa. Os personagens são carismáticos, e as interações entre Luigi e o professor trazem um humor leve e divertido. Com ambientes variados, como mansões e fábricas abandonadas, o jogo mantém o interesse ao longo das várias horas de jogatina.

Visualmente falando, "Luigi’s Mansion 2 HD" faz jus ao nome com texturas em alta definição e cores vibrantes que aproveitam bem o hardware do Nintendo Switch, especialmente no modelo OLED. As animações de Luigi são expressivas e contribuem bastante para tornar a atmosfera do jogo carismática e interessante, embora a ausência do efeito 3D da versão original seja notável e diminua um pouco o impacto de algumas cenas que foram originalmente projetadas para essa tecnologia.