Espetáculo aborda a importância das escolhas e suas consequências

Neste domingo, 21, a peça “O mundo incompleto de Maria” volta a Fortaleza, depois da última temporada em fevereiro. Encenada pelo grupo Harpia de Teatro, a apresentação única e gratuita acontece no teatro B. de Paiva, no Hub Cultural Porto Dragão, às 19 horas.



A peça acompanha Maria na luta contra a Morte para poder ter escolhas sobre seu destino, antes mesmo do seu nascimento. As decisões trarão consequências não apenas em uma, mas em todas as dimensões de sua existência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de escritor e diretor da obra, Iuri Cintra faz participação como o Tempo, realizando pontuações durante a apresentação. A atriz Fernanda Zeballos interpreta a mãe da personagem principal. Ela comenta: “Quando eu assisti pela primeira vez, me encantei e depois trabalhei na produção na temporada de quatro apresentações no Dragão do Mar e fiquei encantada com o convite para interpretar a mãe”.