DJ alemão Tomcraft, de ‘Loneliness’, morre aos 49 anos

O músico alemão Thomas Brückner, conhecido na área artística como DJ Tomcraft, morreu no dia 15 de julho, aos 49 anos de idade.

A informação foi confirmada pela família em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 17. A causa da morte do artista não foi divulgada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É com pesar que informamos que, no dia 15 de julho de 2024, nosso amado pai e marido faleceu. Nós o carregaremos para sempre em nossos corações e o amaremos até que estejamos juntos novamente”, conta a legenda da postagem assinada por Bine, esposa de Tomcraft, e pelo filhos do casal: Max, Amelie e Sophie.