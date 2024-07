Morre Clodo Ferreira, músico e autor de 'Revelação', aos 72 anos

Compositor e instrumentista, o artista teve sua estreia marcada pela canção autoral “Ao entardecer” (1968), em parceria com Clésio. Logo formou um trio musical com os irmãos e se apresentaram nas noites da capital federal.

Nascido em 30 de julho de 1951, em Teresina, no Piauí, Clodomir Souza Ferreira, conhecido como Clodo, se mudou com a família para Brasília em 1965, onde deu início à trajetória musical ao lado de seus irmãos Clésio e Climério .

No ano de 1974, lançou com Climério e Malú Moraes o álbum “Chope no escuro”, que trazia as músicas “Ave estrangeira”, “Prosa e verso” e “Rua São João”, faixas compostas por Clodo.

Compositor e instrumentista, Clodo Ferreira morreu aos 72 anos de idade; artista piauiense trabalhou com Rodger Rogério, Fagner e outros nomes da música brasileira Crédito: Telmo Ximenes/Divulgação

Clodo Ferreira firmou parcerias musicais com os cearenses Rodger Rogério e Fagner

Em 1976, o músico se mudou para São Paulo, onde ficou hospedado na residência dos cearenses Téti e Rodger Rogério, no qual teve contato com o Pessoal do Ceará.